El astro rosarino Lionel Messi se quebró este jueves hasta las lágrimas después de una nueva noche consagratoria con la Selección argentina, que con su triplete ante Bolivia por Eliminatorias festejó de la mejor manera la obtención de la Copa América luego de 28 años.

"Tenía mucha ansiedad, muchas ganas de poder disfrutar", confesó Messi, en sus primeras palabras a la transmisión oficial, haciendo referencia a compartir con los más de 20 mil hinchas después de un año y medio dentro del campo de juego.

Enseguida, el rosarino de 34 años empezó a emocionarse y llegó hasta las lágrimas, denotando lo que buscó y deseó conseguir este título con la Selección argentina.

"Ganamos el partido que era importante y ahora a disfrutar de esto. Lo soñé mucho y gracias a Dios se me dio, un momento único por cómo se dio, no había mejor manera de que sea así y poder estar acá festejando. Estaba mi papá y mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también", cerró.

