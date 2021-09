Huracán Olaf, paso por Baja California Sur. Foto: Reuters.

El huracán Olaf, categoría 2 y formado en el Pacífico mexicano, tocó tierra este jueves en el estado de Baja California Sur, dejando lluvias en ese estado, y en el occidente y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En un comunicado, el organismo indicó que "las paredes del centro de Olaf ingresaron a tierra alrededor de las 21.00 horas (02.00 GMT del viernes), en las inmediaciones de San José del Cabo, Baja California Sur".

Mientras que "el centro del ojo del huracán de categoría 2, ingreso a tierra a las 22.00 horas (03.00 GMT del viernes) muy cerca de San José del Cabo, Baja California Sur".

El organismo indicó que el ciclón, ya en tierra, se localiza a 40 kilómetros al este-noreste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

Sus bandas nubosas ocasionan lluvias en Baja California Sur y en el occidente y noroeste del país, además de vientos fuertes, oleaje elevado y marea de tormenta.

Your browser does not support the video element.

En tanto, sus rachas de viento son de 130 a 150 km/h con oleaje de 5 a 7 metros en costas de Baja California Sur y rachas de viento de 60 a 80 km/h con oleaje de 3 a 5 metros en el sur del Mar de Cortés y en los estados de Sinaloa y Nayarit.

Debido a ello, el SMN mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Los Barriles hasta Cabo San Lázaro, así como zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Puerto San Andresito, y desde Los Barriles hasta Loreto, todas regiones en Baja California Sur.

Por las condiciones descritas, el organismo pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, en cada estado.

Este jueves, el Gobierno mexicano alertó de que había más de medio millón de personas en riesgo en el noroeste del país por el potencial impacto del ciclón.

Por las lluvias que generará, la Coordinación Nacional de Protección Civil estima que hay 490.000 personas en riesgo alto y otras 87.000 en riesgo moderado, además de más de 200.000 viviendas en peligro, casi en su totalidad en la península de Baja California.

Hasta el momento, en el océano Pacífico se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora y Olaf.

Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio e impactó especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó tres muertos por tormentas eléctricas.

Mientras que a mediados de agosto las torrenciales lluvias generadas por el huracán Grace, formado en el Atlántico y que tocó tierra en el Golfo de México, provocaron la muerte de al menos once personas, ocho en el oriental estado de Veracruz y tres en el céntrico estado de Puebla, además de severas inundaciones y daños.

El ciclón había impactado días antes en la península de Yucatán, donde también dejó inundaciones y fallas eléctricas, aunque sin víctimas mortales.

Mientras que Nora, que tocó tierra el 28 de agosto, dejó un menor muerto en el estado de Jalisco y al menos siete desaparecidos, seis de ellos pescadores del estado de Guerrero.

Con información de EFE.

Noticias relacionadas