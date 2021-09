This is us

Desde su estreno, en 2016, This is us desató en fenómeno en todo el mundo. La serie de la NBC creada por Dan Fogelman despertó en su fanático todo tipo de emociones, abarcando escenas de la vida cotidiana de una familia, de manera de que no hay forma de que el espectador no se sienta identificado, por lo menos, con uno de los personajes.

Con Milo Ventimiglia y Mandy Moore como el matrimonio de Jack y Rebecca, los grandes pilares de la familia Pearson; Justin Hartley Sterling K. Brown y Chrissy Metz, como Kevin, Randall y Kate, los "trillizos", y un gran elenco que permite que la historia se desarrolle en distintas líneas de tiempo, esta semana comenzó el rodaje de la sexta y última temporada.

"Mamá y papá. Día 1, temporada 6... Ahí vamos", anunció Moore en sus redes sociales. Mientras que en los perfiles oficiales de la serie anunciaron su "último primer día" con un compilado de imágenes de los últimos cinco años de trabajo. Y no es menor que el proyecto haya seguido en pie en medio de la pandemia, que implicó varios cambios en la historia y complicaciones a la hora de grabar.

Mom and Dad. Day 1, season 6 in the can. Here we go…. #thisisus pic.twitter.com/1oGWAw8s14 — Mandy Moore (@TheMandyMoore) September 9, 2021

En medio de la dramática situación mundial a raíz de la pandemia de Covid-19, los productores consideraron que el tema no podía quedar afuera de la serie. Así fue como en la quinta temporada aparecieron los barbijos, la distancia social, el uso de alcohol en gel y las videollamadas entre los personajes, que por momentos pareció que estaban abusando de este recurso, debido a las limitaciones de los protocolos.

Todos estos inconvenientes derivaron en demoras e interrupciones para salir al aire y aunque parecía que se trataba de una temporada que pasaba sin pena ni gloria, en el último capítulo volvieron a poner alerta a los fanáticos. ¿Qué va a pasar con los personajes? ¿Cuántos lazos se van a romper en el futuro? ¿Cuántos se mantendrán inquebrantables? son los principales interrogantes que quedaron abiertos de cara a los últimos episodios.

En principio, el estreno tendrá lugar en 2022 y constará de 18 capítulos. "Debido al Covid-19 de este año, la programación de This Is Us ha sido intermitente y queremos honrar a los fans asegurándonos de tener la mejor experiencia de visualización posible", adelantó Susan Rovner de NBC en diálogo con TV Line. Y así como hasta el momento cada capítulo ha hecho llorar s los espectadores, Fogelman reveló que los trabajadores de la serie también están con las emociones a flor de piel con el cierre de cada historia.

