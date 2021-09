Foto NA.

El rosarino Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United de la Premier League inglesa y exDT del seleccionado argentino, opinó sobre el conflicto entre la FIFA y la liga de Inglaterra en cuanto a la cesión de futbolistas y consideró que hay que "jugar menos y cobrar menos".





El "Loco" Bielsa declaró que "mi posición es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y del valor de los jugadores, jugar menos, que el juego sea mejor, reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir a ver fútbol e invertir mucho en formación para que haya muchos más jugadores buenos”.

