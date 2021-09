mulá Ajunzadá

Nunca lo negaron y horas atrás lo afirmaron por medio del portavoz Zabiulá Muyajid que dijo: "la gente de Afganistán es musulmana y la sharia es la ley del gobierno; para eso se luchó".

Si bien ya se ha conformado un nuevo gobierno de mayoría pastún al que denominan como interino, y aún no sabemos que es lo que puede llegar a suceder con otras minorías tribales que no fueron incluidas como los jazaras, tayicos, uzbecos para mencionar a algunos; si hay una especie de jefe de todos los jefes, como en Irán.

Es el mulá Ajunzadá, que dijo por si quedaba alguna duda, que todos los que forman parte de este nuevo gobierno, unos cuantos con pedido de captura internacional, trabajarán para imponer la sharia en todo el país. Al tiempo que hizo un llamado a todos los afganos para que se queden para trabajar por un país que recién salió de una guerra.

George Chaya (periodista y experto en Oriente Medio; autor de La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI) "en el plano militar hay que tener en cuenta las posiciones irreconciliables que tienen entre sí los talibanes con el EI Jorazán (ISIS Khorazan en inglés) que de seguro traerá en un futuro cercano conflictos entre ambos. La razón de ese enfrentamiento está en que el EI-J (ISIS Khorazan) propugna el califato y no está de acuerdo con lo que realiza este nuevo gobierno de tener la cuestión focalizada solo al actual territorio afgano, es decir, el emirato, que es más pequeño. Hay que esperar un choque entre estos dos grupos. El EI-J (ISIS-K) no será un gran grupo, tiene unos 2.500 combatientes, pero en Afganistán puede convertirse en una insurgencia importante contra el talibán.

Desde el punto de vista político, nada nuevo, no cumplieron con aquello con lo que se habían comprometido en Doha, en el gobierno no hay mujeres, no hay laicos. Lo que sí hay son personajes que tienen pedido de captura. Está el hijo del que creó la red Jacani (Haqani), así que eso da una idea para donde enfoca el gobierno.

Esta situación ha repercutido en Washington. Hay un par de comisiones en las dos cámaras de demócratas que están muy enojados con Biden sobre todo por el modo en que se retiraron de Kabul. Son grupos muy izquierdosos cercanos a Kamala Harris que verían con buenos ojos que la señora ocupara la presidencia, eso si, de prosperar el juicio político que los republicanos le quieren hacer a Biden. Algunos señalan que la posible llegada de Kamala sería muy peligroso. ¿Podrían llegar los EE.UU a apoyar al EI-J (ISIS-Khorazan) contra el talibán. Todo puede ser".

Samuel Huntington, en su libro El choque de civilizaciones, sobre Afganistán señaló: "la guerra afgana comenzó como un esfuerzo por parte de la Unión Soviética por sostener un régimen satélite. Se convirtió en una guerra de la Guerra Fría cuando los Estados Unidos reaccionaron enérgicamente y organizaron, financiaron y equiparon a insurgentes afganos que resistían a las fuerzas soviéticas. Para los estadounidenses, la derrota soviética supuso la justificación de la doctrina Reagan de promover la resistencia armada a los regímenes comunistas y una alentadora humillación de los soviéticos comparable a la que los Estados Unidos habían sufrido en Vietnam".

Que la guerra haya terminado es algo dificil de creer por más que se diga que el Valle del Panshir ha sido tomado, es cuestión de tiempo para que la insurgencia continúe con sus acciones.

De hecho el líder de la resistencia, Masud, ha hecho un llamado a todos los afganos del mundo para que se alcen en armas contra el gobierno talibán.

Se ha informado de cierta inestabilidad en la frontera de Afganistán con Tayiquistán. Es más, se han realizado ejercicios militares en Kirguistán donde participaron soldados rusos, kirguisios, tayicos y kazajos, entrenándose para resistir cualquier ataque de los talibanes. De hecho se informó que hubo un ataque con aviones de combate sin identificación que machacaron las filas de los talibanes ocasionándoles fuertes bajas.

También circula una versión según la cual Irán, llegado el caso, podría actuar militarmente contra el talibán. Ni hablar de Rusia, Putin ya avisó, pasan la frontera y se terminó la amistad. El talibán es ilegal en la Federación Rusa.

China, por su parte ha destacado la importancia de la formación del nuevo gobierno. Obvio, hay que hacer necegocios. En otro artículo he señalado la riquezas que el país tiene y que están relacionadas con las nuevas tecnologías. Y los chinos no las van a dejar ir. Vamos a ver, Occidente y los EE.UU están fuera de Afganistán, por las razones que fuere. El lugar que se deja libre, lo ocupa otro.

Julio Hang, director del Instituto de Seguridad Internacional del CARI señala que "los Talibán han recibido una cantidad de armamento que supera el número de sus fuerzas. Parte del ejército armado por EE.UU se llevó sus armas individuales. Todo el sostén de mantenimiento, repuestos para vehículos era de EE.UU. Aviones y helicópteros, la mayoría impedidos de volar. Paquistán no quiere conflictos internos. China no va a invertir si no se le garantiza estabilidad y seguridad a sus empresas y no piensa usar su fuerza. Irán, asociado a China, defenderá sus límites y quizás ayude a los chiítas sin mostrarlo. Los iraniés están interesados en el equipo de EE.UU más sofisticado. Ofrecen comprarlo o permutarlo por aquellas necesidades talibanas, por ejemplo: petróleo. El gobierno afgano debe resolver su subsistencia, no le conviene entrar en un conflicto bélico con nadie. Para recibir apoyo de Catar debe ser cuidadoso. En síntesis, veremos problemas internos y actos crueles hasta que controlen todo. Gestos muchos. Hechos hacia el exterior, pocos".

Mientras se perfila el nuevo gobierno ya hay nueva bandera y nuevo escudo. Pero también viejos problemas no solucionados como lo es el de los cien estadounidenses que aún no han salido del país. Este número ha sido reconocido por la Secretaria de Prensa Jen Psaki.

Para el nuevo gobierno es imperioso solucionar el tema económico y lograr el reconocimiento internacional. De hecho se lo dijeron a Alemania, reestablecer las relaciones diplomáticas para permitirle la salida de los alemanes y con las relaciones diplomáticas lograr el apoyo económico, la ayuda humanitaria y también todo lo relacionado con la salud, la producción agrícola y también la educación.

Como señaló Julio Hang, hay aún hechos de violencia, crueles, como lo ha sido el asesinato del cantante Fauad Andarabi, sacado a rastras de su casa y liquidado con tiros en la cabeza.

Un dato más, recuerdo que tanto la música como las voces femeninas están prohibidas tanto en radio como en televisión.

Otro caso trágico fue el de Nazar Mohamed, conocido por su pseudónimo Jasha Zuan (se pronuncia tal como está escrito). Fue asesinado en julio pasado. Sus videos burlescos están en la red.

"Según una definición bastante extendida, el islam no distingue entre política y religión, estado y fe. Para los teóricos tradicionales, el corpus teórico islámico regula todos los aspectos de la vida del creyente, desde las normas políticas y sociales a las que debe hacer frente el individuo y la colectividad hasta la forma de observar los preceptos religiosos (la oración, la limosna, la peregrinación, el ayuno, etc)" (Islamismo, política y terrorismo de Iñaki Gutiérrez de Terán).

El avance de los principios religiosos en la política no solo se ha dado en zonas de influencia islámica sino también en Occidente con el Cristianismo y el Judaísmo magistralmente expuesto por Gilles Kepel en su libro La revancha de Dios.

Volviendo al caso concreto de Afganistán, aunque con sus diferencias sirve para otras sociedades similares; lo define muy bien José Antonio Doncel (La ideología islamista: raíces, principios y contradicciones): "el hecho evidente es que nos hallamos ante sociedades, como las islámicas, con rasgos sociopolíticos, culturales y religiosos muy diferentes a los nuestros, lo que nos debe alertar sobre el riesgo que supodría explicar y analizar el Islam, y por tanto, el movimiento islamista, en términos occidentales, en lo que nos conduciría a una visión sesgada, pues reduciría a valores y espacios extraños lo que dificilmente puede encuadrarse en ellos. Esta es sin lugar a dudas la causa última del desconcierto generado en Occidente a raíz del renacimiento islámico al que se asiste hoy en día y que tendemos a subestimar o sobrevalorar, sin percibir con exactitud su verdadero significado".

Estamos ante nuevos escenarios, y no solo uno como antes de la caída del Muro de Berlín. Nuevos puntos de conflicto que pueden desencadenar guerras convencionales o las de nuevo cuño que suman a las armas las guerras culturales, tecnológicas y de diferentes grupos de poder.

Por Manuel Castro

*Periodista de Canal 26

