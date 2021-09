Mario de Candia, ex locutor de Bendita.

La despedida de Mario de Candia luego de 13 años en Bendita emocionó a todos. El histórico locutor del ciclo conducido por Beto Casella dio un paso al costado y decidió emigrar a España junto a su familia.

El destino elegido fue Gijón, una de las ciudades costeras más grandes de Asturias, España. “Tenía un laburo divino, súper divertido, ganaba bien, y económicamente no me estaba yendo mal, pero buscaba que mi día a día fuera distinto, más relajado, y el ritmo de Buenos Aires no era ese para nada” expresó el locutor en una entrevista al diario Clarin.

Mario, quien también es comediante y actor de doblaje, montó en su casa una sala de grabación en la que prepara todos los contenidos de doblaje y locución que realiza para distintas empresas y plataformas del mundo.

El locutor señaló que sigue viendo “Bendita” por internet y que aún mantiene contacto con casi todos. “A Edith le debo haber conocido a mi mujer, ni más ni menos” sentenció.

