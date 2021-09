Marta Cohen

Marta Cohen, la reconocida médica argentina, analizó la pandemia de coronavirus, la situación en la Argentina y los errores del Gobierno.

Ante la consulta de Jorge Fontevecchia para el Diario Perfil sobre cómo actuó la Argentina ante la pandemia, la profesional aseguró: “Muchas cosas se hicieron mal. No hay crítica. Todos debemos aprender de los errores. Así como la OMS hizo una evaluación de qué se hizo mal y llegó a la conclusión de que, por ejemplo, se había perdido todo el mes de febrero en 2020, es muy importante que el Gobierno ordene una evaluación del manejo de la pandemia. Sirve como aprendizaje. No fue necesario haber cerrado todo en marzo. Se cerró antes de lo necesario, antes que el Reino Unido. Cuando Argentina necesitó la cuarentena, hacia el mes de junio/julio, cuando empezaron a aumentar los casos significativamente, la gente estaba cansada. Haber cerrado todo rápidamente no fue adecuado. También en agosto, cuando Vladimir Putin aprueba la vacuna del Instituto Gamaleya prometiendo inmunidad de 24 meses, como si eso se pudiera prometer, la comunidad científica sabía que el problema que tendría el Instituto Gamaleya eran los elementos para fabricar en cantidad necesaria los millones de dosis para la segunda aplicación. No habría problemas con la primera, pero sí con la segunda. Si yo, médica que leo ciencia, lo sabía, ¿por qué el gobierno argentino apostó? No digo que no sea buena, pero sí que iba a tener los problemas que tuvo. Fue un error estratégico apuntar a una vacuna en desmedro de otras como la Pfizer. Otro error importante fue, cuando comienza la variante delta, haber cerrado las puertas. Limitar 600 argentinos diarios. No fue causante de que la variante delta no llegara a Argentina o no produjera una tercera ola en la Argentina. Países como Chile o Uruguay tampoco tienen la variante delta y no tenían las puertas cerradas para sus residentes. Quedaron 42 mil argentinos, agravaron la crisis económica instalada. Hubo aerolíneas que dejaron de viajar a Latinoamérica, incluida Argentina. Fueron tres errores estratégicos importantes. Todo lo que es un error hay que reportarlo como incidente. Se investiga y trae un aprendizaje. No es para castigar a nadie. Si no aprendemos como personas o como país, no podemos progresar”.

También se refirió a la teoría que si una persona había tenido COVID, con una sola dosis de la vacuna, no se necesitaba la segunda para completar la inoculación: “Se suponía. El Reino Unido está haciendo la investigación. A cada persona que se va a hacer una PCR y que da positiva, le preguntarán si tiene el certificado de las dos vacunas y quiere participar. Buscan 8 mil personas mayores de 18 años, a quienes les van a dar dos tubitos. El primer día harán un ensayo con sangre en un dedo, lo mandan y ahí van a ver el nivel de anticuerpos, que se repetirá a las dos semanas. Si la escala de anticuerpos ascendió al nivel comparable al de la vacuna, reemplazará a la tercera dosis”.

En cuanto al futuro, Cohen dio detalles de lo que se viene: “Hay dos mundos paralelos. En el Reino Unido, a pesar de tener increíble número de contagios, no hay tantos fallecimientos, y el barbijo no es obligatorio, aunque puede que vuelva. Esperan una nueva ola en septiembre. Estimo que hacia el fin de 2021, con 32 millones de terceras dosis, las modificadas en Europa, en Israel, en Estados Unidos, se podrá controlar el número de casos y podamos vivir sin barbijo. En Londres se ve gente con barbijo, aunque no es obligatorio. Pero en el resto del mundo la pandemia continuará. Hay tres pilares para terminar la pandemia: responsabilidad individual, testeos y vacunación masiva. En los países emergentes donde faltan vacunas, los testeos y la gente tiene mucho trabajo irregular y no puede ejercer tanto la responsabilidad individual, estimo que continuará hasta fines de 2022. Se presume, de acuerdo a las estimaciones del G7, que todo el mundo podrá estar vacunado”, aseguró para el Diario Perfil.

Por último, dio su opinión en relación a la vacunación de los más chicos: “En este momento, hoy, septiembre de 2021, diría que no. Por varias razones. La mortalidad de los niños sanos por covid-19 es de 0,17 cada 100 mil habitantes sin comorbilidades. No conocemos el riesgo de la vacuna a largo plazo. Las vacunas por ARN mensajero pueden producir miocarditis. Todos los chicos hasta ahora se recuperaron, pero algunos requirieron terapia intensiva. Algunas vacunas de ARN mensajero pueden despertar lo que se llama síndrome inflamatorio o multisistémico asociado a covid-19. También podría ocurrir por la vacuna. Hubo poquitos casos, y son todos chicos sanos vacunados. Entonces, el beneficio de la vacuna no es mayor que el riesgo, no lo justifica. Además, está la cuestión de la equidad. El mundo debe estar vacunado. Las variantes que circulan, cualquiera de ellas, afectan a personas adultas. Los que llenan las terapias intensivas son adultos. Quienes originan las nuevas variantes son adultos. En África, el 1% de la población adulta está vacunado. Debemos terminar con el covid-19 en el mundo y vacunar a la población adulta para terminar con la pandemia. También está la equidad. Por eso el Reino Unido no recomienda en este momento la vacunación a los niños sanos junto al estudio mencionado sobre la tercera dosis”.

Noticias relacionadas