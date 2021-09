Andrea Rincón

Andrea Rincón formó parte del elenco de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity". Fue una de las participantes que más llamó la atención por su talento y su carisma. Tuvo platos muy buenos y otros no tanto, pero generaba polémica por sus discusiones con el jurado.

Después de hacer un balance sobre la experiencia vivida, admitió no estar segura de haber disfrutado el programa. "Es raro... Ahora que lo pienso, tras haberlo hecho, no sé si lo volvería a hacer... Me llevé gente muy linda, desde los jurados hasta mis compañeros, pero siento que... No sé, fue algo extraño", afirmó en diálogo con el programa radial "Por si las moscas".

Además, contó cómo es su relación con la cocina tras haber sido eliminada del programa: "Para hacerlo me convenció mi mánager. De ahí me fui sin ganas de cocinar, ahora no cocino nada. No sé si la pasé bien".

También hizo referencia sobre el momento que le tocó irse del show, ya que hubo repercusiones por supuestas peleas. Ante las versiones, aclaró: "Siento que hubo mala leche de parte de otra gente con ese tema. Me pasó con el programa de Denise Dumas y José María Listorti. Mi salida de ahí fue hermosa y después inventaron que me fui mal".

Aseguró que si hubiese tenido algún problema con alguien se lo decía en la cara sin muchas vueltas. "Yo me fui súper bien. Solo que cuando tengo algún problema, lo digo en la cara", finalizó.

