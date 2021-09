El "Pato" Fillol fue dado de alta tras recuperarse de neumonía por coronavirus

El ex arquero de River y la Selección estuvo 12 días internado -desde el 30 de agosto- junto a su esposa Olga, con quien compartió habitación. Durante varios días saturó bajo, aunque no llegó a estar en terapia. "Sigan cuidándose, cuiden al que tienen al lado y no duden en vacunarse", afirmó Fillol.