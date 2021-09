Edith Hermida estalló contra Martin Salwe.

Edith Hermida, periodista de Bendita y conductora de Canal 26, opinó sobre Martín Salwe y los coqueteos que tiene en la pista de La Academia con Sofía Jujuy Jiménez.



Durante la emisión de Bendita TV, dijo que le llamó la atención del locutor cuando se lo cruzó por sus actitudes con la modelo en televisión y contó qué fue lo que le dijo.



“Yo me lo crucé los otros días en el pasillo aca en el canal y le dije 'no me gusta lo que está haciendo' este chico Martín, se lo dije y me dijo ‘vos no me querés’ y le dije ‘sí, tenés razón, no te quiero’”, reveló.

Además su compañera, Lola Cordero, se sumó al debate y dijo: “Él está tratando de conquistar los cinco minutos de cámara que le da Marcelo Tinelli”, expresó y Edhit sentenció: “Sí, estoy totalmente de acuerdo con la gallega”.

