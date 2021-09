Famosos en la foto del DNI.

Si hay fotos de las cuales no queremos mostrar es la del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los famosos que si bien suelen producirse para salir en televisión o asistir a eventos, al momento de la "foto carnet" son simples mortales que no salen del todo bien en las imágenes y que el photoshop del cual están acostumbrados no los salva.

Con motivo de las elecciones presidenciales de 2015 se hizo viral un hilo de Twitter (que comenzó con la cuenta @LaFotoDelDNI) justamente con las imágenes 4x4 del documento de muchas figuras del espectáculo. “Pedí la foto de algún famoso y arrobanos. Es siempre con el mayor respeto hacia cada uno”, dice el perfil.

Si bien la cuenta no está activa desde 2016, las PASO 2021de este 12 de septiembre son una buena excusa para recordarlas. En el hilo aparece una extensa lista de famosos: Marcelo Tinelli, Nazarena Vélez, Wanda Nara, Lali Espósito, Carmen Barbieri y Cris morena, son solo algunos de ellos.

Si bien algunos famosos salieron muy serios y un poco desalineados en las fotos, a otros se los puede más producidos, no tanto como lo hacen a la hora de estar delante de una cámara, pero lo suficiente como para estar contento con la imagen que llevan en el documento.

Claro que también figuran aquellos a los que, al parecer, no les interesó salir bien y sus caras y peinados hablan por ellos.

