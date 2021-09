Horacio Rodríguez Larreta encabezó el tradicional desayuno de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta, encabezó este domingo el tradicional desayuno con los candidatos y principales referentes de Juntos por el Cambio en la Ciudad en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio de Belgrano.

Estuvieron allí presentes la precandidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal, junto a Martín Tetaz, Patricia Bullrich, Paula Olivetto, Martín Lousteu y Fernán Quirós.

La exgobernadora bonaerense confirmó que “en principio” todos los candidatos de la interna opositora de Juntos concurrirán al bunker en Costa Salguero.

“Mi sueño es que hoy todos los argentinos vayan a votar y que hagan de este día una fiesta para expresar su voz”, sostuvo Vidal.

“Es muy importante y fundamental que la gente vaya a votar masivamente, que sea una fiesta de la democracia y que con los protocolos adecuados pudimos ganarle o convivir con lo que nos toca en esta pandemia más allá de a quién voten, que sientan que no es una elección más, es muy importante ejercer el derecho al voto”, señaló por su parte Tetaz.

Más de 34 millones de ciudadanos están habilitados hoy para elegir a los candidatos a diputados y senadores que competirán en noviembre, en unas inéditas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán bajo protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.

