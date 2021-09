Mauricio Macri, expresidente, votación PASO 2021, NA

El ex presidente Mauricio Macri votó en la Escuela 16 Wenceslao Posse, del barrio porteño de Palermo, a pocos metros del parque Las Heras.

En ese marco, recalcó cuán fundamentales serán los resultados de esta elección y enfatizó en que la gente se acerque a emitir los sufragios.

“Este domingo es muy importante porque comienza a definirse en qué tipo de país, en qué modelo de sociedad vamos a vivir, con qué libertad vamos a vivir”, expresó tras votar.

“Les pido a todos los argentinos que vayan a votar, es un día muy importante y una elección muy importante para nuestro futuro”, añadió.

Your browser does not support the video element.

“Tenemos muy buenos candidatos en todo el país, a partir del lunes estamos todos juntos en la defensa de la patria que queremos”, detalló.

El exmandatario remarcó la cantidad de fiscales que tiene Juntos por el Cambio (JxC) para supervisar las elecciones. “Estamos fiscalizando, esperemos que todo sea normal, tenemos muchas autoridades. Si pasa algo esta noche lo comentaremos, por ahora creemos que todo normal”, comentó.

Noticias relacionadas