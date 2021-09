Voto de Tolosa Paz en La Plata.

Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se acercó a la escuela 67 de La Plata para emitir su voto. Minutos antes de las 10 de la mañana, se dirigió a la mesa 1022 de ese establecimiento para sufragar.

“Desde temprano nos venimos poniendo en contacto con todos los intendentes y las elecciones se vienen realizando con los protocolos y total normalidad. Son importantes las políticas de protección, cuidado y responsabilidad. Creemos que va a ser una jornada de mucho respecto y vocación de la construcción de la democracia. Estamos muy esperanzados de que en un tiempo excepcional de pandemia, la respuesta del ciudadano es esta”, dijo.

Desde temprano Tolosa Paz se mostró activa en redes sociales. En Twitter, publicó una foto suya mientras desayunaba en la que decía: “Desde temprano con mi mate amargo leyendo los diarios como todos los días, comparto con ustedes la alegría y el compromiso que me genera vivir un día tan importante para nuestra democracia”.

La apertura de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se produjo esta mañana a las 8:00 en todo el país y tienen la particularidad de ser los primeros comicios en pandemia.





La votación se extenderá hasta las 18:00 y en estas elecciones legislativas se pondrán en juego 24 bancas de senadores (del total de 72) y 127 de diputados (de un total de 257), aunque eso finalmente se definirá en noviembre.





Si bien los votantes deberán elegir a los precandidatos que terminarán compitiendo en las generales de noviembre, lo cierto es que los resultados de las PASO serán vistos como un muestreo de lo que sucedería en las generales y serán analizados en clave de cuánta aprobación tiene la gestión de Alberto Fernández en la mitad de su mandato.

