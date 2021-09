Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo hoy que "es importante que vayan todos a votar", y anticipó que mañana habrá clases "normalmente" en las escuelas de la Ciudad donde se está votando.

"Viene todo bien, en términos generales no estamos teniendo problemas, aunque puede haber alguna situación puntual. Es muy importante que vayan todos a votar", sostuvo el funcionario.

Rodríguez Larreta aseguró que en los lugares de votación de la Ciudad "están dadas todas las condiciones para que sea un día de muy buena votación".

"Funcionan muy bien los protocolos. Y durante todo el día los mayores de 70 años tienen prioridad para votar", destacó.

Tras emitir su voto, Rodríguez Larreta garantizó que, a diferencia de elecciones anteriores, "mañana habrá clases normalmente. Esta noche se estarán limpiando las escuelas. No vamos a perder ni un solo día de clases. La educación es prioridad".

Por último, consideró "importante que los resultados (de las PASO) se conozcan los antes posible".

