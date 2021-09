PASO 2021.

Después de esperar su turno y tras responder a los muchos pedidos de selfies de quienes también esperaban para votar, Ricardo Lopez Murphy emitió su voto en el Colegio Champagnat.

"Es verdad que todo el mundo que pasaba se sacaba una selfie", dijo entre risas a la prensa.

López Murphy apuntó principalmente al acuerdo en Juntos en Capital que le permitirá formar parte de la lista final si alcanza el número necesario. "Fue para respetar la voluntad popular" dijo y además precisó que de esta forma "hemos evitado que haya litigios".

"Esta gran coalición es capaz de enmendar sus errores", acotó.

El pre candidato, confió que está "recibiendo información de todo el país" y que esperará los resultados "con gran entusiasmo y alegría".

"Hicimos una gran campaña. Es una gran lista, tenemos una militancia muy comprometida", agregó y reflexionó: "hemos dado una gran lucha contra las fuerzas que tienen más recursos".

Aún así consideró que esperan "una respuesta muy contundente de la ciudadanía".

Respecto de las PASO señaló que "está muy bien que los candidatos sean elegidos en primaria. Es mejor al mecanismo del dedo".

