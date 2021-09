Cristina Kirchner.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner votó minutos antes de las 12:30 en la mesa 623 de la Escuela Primaria N° 19 "Comandante Luis Piedra Buena" en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.





Por los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de coronavirus, la vicepresidenta llevó su propia lapicera y eligió pegar el sobre con pegamento.

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) comenzaron a desarrollarse en todo el país y más de 34 millones de argentinos y argentinas votan por primera vez bajo estrictos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

Voté hoy en la Escuela 19 de Río Gallegos. Como en cada elección… por los sueños y las esperanzas de todos y todas, y por el futuro de la Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/NxKKNzJajU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 12, 2021





Desde muy temprano, las y los candidatos a diputados y senadores que competirán el 14 de noviembre próximo, concurrieron a las urnas a emitir su voto, como así también lo hizo la ciudadanía en las 101.457 mesas dispuestas en todo el país, y hasta el mediodía no se registraban mayores contratiempos.





Los principales problemas que se registraron durante el arranque de la jornada en varios distritos, pero que no tardaron en resolverse, fue la falta de las autoridades de mesa.

