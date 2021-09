Foto NA.

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se salvó de milagro este domingo luego que una rueda del auto del holandés Max Verstappen (Red Bull) pasó sobre su cabeza durante la carrera que se disputó en el autódromo de Monza por el Gran Premio de Italia que quedó en manos de Daniel Ricciardo (Mc Laren).

El mencionado accidente se registró cuando promediaba la competencia y al salir de boxes el siete veces campeón del mundo lo hizo por delante de Verstappen y ambos quisieron transitar la pista a la par.

La historia cambió cuando uno de los neumáticos izquierdo del auto del holandés tocó uno de los bordillos y elevó el monoplaza de Red Bull y el neumático trasero derecho pasó sobre el Halo del Mercedes (bajo el cual estaba la cabeza de Hamilton) para finalmente posarse en la parte frontal del vehículo del británico y obligar a la salida del safety car.

La carrera se neutralizó para remover ambos autos y en el relanzamiento los McLaren de Ricciardo y Lando Norris se encolumnaron en la cima como primero y segundo, respectivamente, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en la tercera posición.

