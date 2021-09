Votación de Sergio Massa

El presidente de la Cámara de Diputados y titular del Frente Renovador, Sergio Massa (FdT), votó en el partido bonaerense de Tigre y dijo que la concurrencia a las urnas "viene siendo alta comparada con otras elecciones", a la vez que pidió a los jueces electorales de los distritos que informen si va a haber prórroga para sufragar.





"A esta hora la concurrencia ya viene superando más del 30%. Hablé hace un rato con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la concurrencia, para las restricciones que impone la pandemia y lo que representan las preocupaciones sanitarias vienen siendo relativamente altas comparadas con otras elecciones", expresó Masa a la prensa.





Consultado acerca de una posible prórroga del horario de votación, señaló: "Lo único que leí es lo que hace un ratito comunicó la jueza María Servini de Cubría para la Capital Federal, y esto es la provincia de Buenos Aires, que tiene otro juez electoral".

"Entonces les pido -afirmó- que no confundamos a la gente a la hora de dar información porque es muy importante para la transparencia del proceso electoral que cada uno de los jueces electorales de cada una de las jurisdicciones informe las normas de acuerdo a la realidad de cada uno de los distritos electorales".





En ese sentido, diferenció que "no es lo mismo la realidad de la Ciudad de Buenos Aires que la de la provincia de Buenos que la realidad de Córdoba. A veces las cosas se prestan a confusión, de manera tal que dejemos que cada uno de los jueces electorales en su jurisdicción informe".





Massa, quien llegó acompañado de su esposa y titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini, ​ingresó a votar a las 14.15 a la Escuela número 34, ubicada en el partido de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires, distrito del que fue Intendente.





El dirigente del FdT expresó su "agradecimiento a las autoridades de mesa, a la gente que está fiscalizando y a los que hicieron el operativo electoral".





Al respecto, lo extendió "a los que ya votaron, a todos los que sienten que su voto es su voz, es su ley que de alguna manera van a tener a partir de la elección de candidatos para el Congreso".





En paralelo, pidió a los ciudadanos que "concurran a votar con el alcohol en gel, con la 'plasticola' en la mano, con su lapicera, con su barbijo y manteniendo la distancia porque realmente es muy importante".





Acerca de si tuvo cábalas, Massa dijo: "Cumplí con todas las cábalas. Anoche compartí con los amigos que siempre comparto antes de una elección un asado. Ahora me voy a comer a lo de mi vieja una lasagna, como siempre, aunque haga calor".





Además, apuntó que habló "temprano" con el presidente Alberto Fernández y repitió el diálogo antes de ir a la escuela a votar, y también charló telefónicamente a la mañana con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.





"Estamos serenos, tranquilos, más allá de la pandemia y de las dificultades la sociedad argentina", aseveró, y añadió que también con "esperanza en que la gente participe de la elección porque este es el sistema que tenemos para elegir candidatos".





"Pidámosle a la gente que vaya a votar porque su participación y su voto es su ley en el Congreso después", insistió Massa, y señaló que a las 18 el ministro del Interior Eduardo de Pedro ofrecerá una conferencia de prensa.





Asimismo, dijo que "durante la mañana" habló con "dirigentes de fuerzas políticas opositoras para ver si tenían problemas y si los podíamos ayudar en algo porque la clave es que esta sea una fiesta de la democracia"





Añadió que "lo más importante es que aprovechemos el mañana, el tiempo que empieza mañana y la elección de noviembre, para contar las propuestas cada una de las fuerzas políticas".





Massa dijo que irá a la gobernación bonaerense para ver a Kicillof y luego esperará los resultados en el búnker del FdT en el barrio porteño de Chacarita.

