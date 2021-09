Julio Garro, intendente de La Plata. Canal 26.

El intendente de La Plata Julio Garro votó en la Escuela EP N°92/ES N°37 de Gorina en el marco de las PASO 2021. Cuando terminó de sufragar, el funcionario mantuvo un diálogo con la prensa y denunció que en distintos establecimiento de la ciudad hubo inconvenientes (faltantes) con la boleta de Juntos.

Dijo el intendente de La Plata: Voté muy cómodo. Hay mucha gente viniendo a votar, eso es importante. Cuando uno pasa por la puerta del colegio no hay que asustarse. Hoy, por protocolo, toda la gente que antes estaba adentro ahora está en la vereda, en la calle. La votación fue rápida. Pero el robo de boletas nos preocupa mucho en el frente de Juntos. No es solo la boleta con la que me toca acompañar a mí sino también con la de nuestro competidor. Pasó en muchos lugares de la ciudad".

Y también agregó Garro: "Esto lo vemos con mucha preocupación. La democracia es alimentarla, venir a votar, ser trasparentes. Nos estuvieron faltando boletas en Romero, Los Hornos, en el Casco Urbano, San Carlos, en Olmos. Nos preocupa. Hay que llamar a la reflexión. Es una elección que tiene que ver con nuestro futuro".

También, Garro hizo mención a la fiscalización en las distintas escuelas y expresó que "el sistema de votación en nuestro país, en el siglo XXI, es muy arcaico. Tener una boleta única, que uno pueda marcar, tildar, con más cuidados sanitarios y agilidad", y recordó: "Robar boletas es un delito".

Declaraciones de Julio Garro tras votar. Canal 26.

