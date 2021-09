Wado de Pedro

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) representaron una "jornada electoral histórica" con "un muy buen número de participación, el 67% hasta las 18".





"Hemos tenido una jornada electoral en paz, con tranquilidad y con orden. A esta hora hay 1.900 escuelas que todavía están votando, pero se puede decir que la voluntad y las ganas de votar estuvieron presentes porque hasta las 18 teníamos 67% de participación electoral", dijo.

Además, estimó que "se podría estar dando los primeros resultados provisorios a las 21 horas" si "los procesos en las escuelas y los protocolos sanitarios lo permiten y no se ralentiza el proceso y los telegramas llegan con normalidad".

"Vamos a estar procesando todos los telegramas que nos llegan y podríamos estar dando los primeros resultados provisorios a eso de las 21", informó De Pedro al hablar con la prensa en la sede del Correo Central, y precisó que irá "hablando con los dirigentes de la oposición para ir informándolos" de la situación.

