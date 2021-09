Detención de un sospechoso del femicidio de Araceli Fulles

Un hombre que es sospechosos de estar implicado en el crimen de Araceli Fulles, la joven que fue asesinada en abril de 2017 en la localidad de José León Suárez, fue detenido cuando acudió a votar.

El arresto de Carlos Damián Cassalz se produjo en el momento en el que acudió a votar para las PASO 21 en una escuela del distrito de San Martín, un día antes del juicio que lo va a tener como imputado junto a otros siete hombres, los cuales permanecían en libertad.

La detención, a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de esa localidad, se produjo por la amenaza denunciada dos semanas atrás por la madre de la joven asesinada, Mónica Ferreyra, quien señaló que recibió un video en el que se puede ver a Cassalz caminando mientras portaba una ametralladora.

"Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana: un video de este tipo caminando con una ametralladora. Pero no les tengo miedo. A mí ya me mataron", expresó en su momento la mujer. Ferreyra dijo que se trata de gente que está vinculada al narcotráfico, por lo que naturalizó esa intimidación, y aseguró que entregó a la Justicia el video de nueve segundos, cuyo origen desconoce.

Este lunes se iniciará el juicio por el crimen de la joven con Cazzals y otros siete acusados en el banquillo: Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

Se celebrará en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC) 3 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio.

Se prevé que el debate, en el que tomarán parte más de 150 testigos, se prolongue hasta el próximo siete de octubre. Araceli Fulles había sido vista con vida por última vez el 2 de abril de 2017 y fue buscada intensamente desde entonces en el partido bonaerense de San Martín y alrededores.

El jueves 27 del mismo mes, unos perros rastreadores encontraron su cuerpo desnudo y cubierto con cal debajo de un contrapiso, a unos 35 centímetros de profundidad, en la casa de la familia Badaracco.

La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos.

El principal sospechoso del caso, Darío Badaracco, quien era hermano de Hernán, murió en abril de 2019 tras ser quemado con agua hirviendo durante una pelea entre reclusos en el penal de Sierra Chica.

