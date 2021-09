Amado Boudou, Foto NA

El ex vicepresidente Amado Boudou fue uno de los millones de argentinos que se ausentaron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a que goza de libertad condicional desde fines de julio pasado.

El dirigente kirchnerista había quedado ubicado en el padrón electoral en la Escuela EP N°10, ubicada en la localidad de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda.

Sin embargo, el ex ministro de Economía no se acercó hasta la mesa 386 y se desconocen las razones de su ausencia, lo cual tendrá que fundamentar ante la Justicia electoral para no ingresar al Registro de Infractores al Deber de Votar.

En su primer día tras haber recuperado la libertad condicional, el 23 de julio pasado, Boudou había reconocido su intención de volver a la función pública.

Sin embargo, el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone también lo inhabilitó a ejercer cargos públicos, lo cual podría agravarse si no justifica con fundamentos válidos su ausencia en la votación de este domingo.

