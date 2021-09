Se espera menor presión del dólar tras las elecciones, NA.



El oficialismo sufrió un resultado peor al esperado en las elecciones primarias de este domingo. El periodista Mariano Boettner en un informe especial para el sitio Infobae consultó a analistas que creen que el mercado podría el lunes mismo (post-elecciones) tener una reacción positiva con subas de activos argentinos y una menor presión sobre los dólares paralelos. Por otra parte, creen que el Gobierno deberá cambiar algunos de sus principios de política económica, como por ejemplo una aceleración de la negociación con el FMI.

Para el economista Rodrigo Álvarez, dijo que “una victoria de la oposición, o un resultado que sea leído como tal, puede generar un entusiasmo de corto plazo en los mercados financieros, en algunos activos y en alguna descompresión del tipo de cambio paralelo, pero de ninguna forma tiene que ser visto como algo definitivo”.

Por su parte, el economista de Invecq, Santiago Bulat, mencionó: “Creo que puede reaccionar positivamente el mercado, de hecho ya había tomado vuelo en los últimos meses a partir de mejores resultados de algunas compañías y los que compraron antes de las PASO”, aseguró.

En tanto, Ricardo Delgado, economista de Analytica, anticipa que “es muy difícil decir qué va a pasar mañana con los mercados, cómo va a abrir la Bolsa y demás. Pero la configuración del resultado de las PASO exige al Gobierno profundizar esta idea que tenía de que la economía, si no le suma, al menos le reste lo menos posible”, consideró.

Un informe reciente de la consultora LCG había anticipado que el escenario de base para el mercado era una victoria del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires por seis puntos porcentuales. “Debajo de este valor creemos que el mercado entrará en una etapa de euforia, injustificada, pero euforia al fin”, adelantó.

Para Santiago López Alfaro, presidente de la sociedad de bolsa Patente de Valores “el mercado no esperaba un triunfo categórico de la oposición. Así que los bonos y acciones van a subir. El dólar va a estar tranquilo por un tiempo”, mencionó. “Después hay que ver como reacciona el gobierno”, opinó.

Según explican distintas fuentes del mercado financiero, los inversores esperaban en términos generales una victoria por un leve margen del Frente de Todos o una elección más pareja, pero la amplia diferencia que sacó la coalición Juntos en la Provincia de Buenos Aires anticipa un efecto “comprador” en el mercado local.

Diego Martínez Burzaco, economista y especialista en mercado de capitales, escribió en Twitter que “así como el 12 de agosto de 2019 fue histórica la caída del Merval, ¿será mañana, 13 de septiembre de 2021, un día también histórico para el mercado local por lo inesperado del resultado?”, se preguntó.

En esa misma red social, Rubén Ullua, titular de la consultora que lleva su nombre y especialista en análisis técnico de los mercados, mencionó que tras el resultado electoral desfavorable para el oficialismo hay “olor a gap (intervalo) alcista del Merval, que se proyectaría en tal caso hacia los 600-700 dólares para las próximas semanas”, arriesgó.

A través de un informe distribuido entre sus clientes a pocas horas de las PASO, el fondo de inversión recomendó apostar por bonos en dólares Ley Nueva York más que por acciones argentinas, todavía muy afectadas por el entorno macroeconómico complicado.

“Las PASO primero, y luego las elecciones de medio término de noviembre, arrojarán luz sobre el nivel de apoyo popular a la actual combinación de políticas”, sostuvo el informe elaborado por el economista Fernando Sedano y el equipo de research del fondo.

“De todas las clases de activos, preferimos los bonos externos y los de largo plazo. Está claro que se enfrentan a los mismos vientos en contra que la renta variable, en particular los los desequilibrios macroeconómicos y la necesidad de reequilibrar los impuestos. Sin embargo (...) con un precio medio de 40, el la relación entre riesgo y recompensa sigue siendo positiva, en particular de cara a las próximas elecciones, con nuestras hipótesis de que 1) no hay espacio para que la combinación de políticas poco ortodoxas empeore y 2) se acordará un programa del FMI a principios de 2022″, analizaron.

Fuente: Mariano Boettner para Infobae.

