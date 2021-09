Rod Stewart y su hijo Sean.

El cantante Rod Stewart y su hijo Sean no deberán comparecer en un juicio con jurado en Florida por los cargos derivados de un altercado con un guardia de seguridad de una fiesta de fin de año en 2019, informaron medios locales de Palm Beach.

El juez del condado de Palm Beach, August Bonavita, anuló el juicio que iba a iniciarse este martes 14 de septiembre y fijó una audiencia para el 22 de octubre con el fin de cerrar con los abogados de los Stewart el acuerdo de culpabilidad que llevan negociando todo este año. Ambos están acusados de agredir físicamente al guardia Jessie Dixon, de 34 años.

Según el diario Palm Beach Post, testigos de los hechos ocurridos en una fiesta privada de fin de año en el hotel The Breakers en Palm Beach, ciudad del sur de Florida donde el cantante británico tiene una casa, dijeron que el 31 de diciembre de 2019 vieron a Sean Stewart, de 41 años, empujar al guardia de seguridad en medio de una discusión.

A continuación Rod Stewart, de 76 años, le dio un puñetazo en las costillas a Dixon, de acuerdo con esas mismas personas. El altercado se produjo porque la seguridad del evento no permitió el acceso de varios niños de la familia Stewart a una zona designada para los menores durante la fiesta, informó el diario.

De acuerdo con el atestado policial, Stewart, que entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 y fue nombrado caballero por la Reina Isabel II en 2016, se disculpó luego por su conducta en el altercado. Stewart, con éxitos como "Do Ya Think I'm Sexy" o "Sailing", es padre de ocho hijos. Sean es hijo de su primera esposa, Alana.

