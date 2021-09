Alanis Morissette

La cantautora Alanis Morissette reveló que fue violada por varias personas cuando apenas tenía 15 años. La explosiva declaración surgió gracias a Jagged, el nuevo documental de la directora Alison Klayman, sobre la vida y obra de la artista de 47 años.

Según revela The Washington Post hacia la tercera parte del filme la autora del álbum Jagged Little Pill, de 1995 (que vendió más de 30 millones de copias a nivel global) aborda el episodio que cambió su vida.

"Voy a necesitar ayuda porque nunca hablo de esto", apunta la artista al comenzar su relato. "Me tomó años de terapia no admitir que hubo una especia de victimización de mi parte. Siempre dije que había consentido y luego me recordaban que '¡hey!, tú tenías 15 [años], tú no estás dando tu consentimiento a los 15 años. Eran todos pedófilos,. Todo fue violación de menores".

"Yo sí le conté a algunas personas, pero cayó en oídos sordos", asegura Morissette sobre la traumática experiencia.

"Ya sabes cómo un montón de personas dicen '¿por qué esa mujer esperó 30 años (para contar lo ocurrido)?'", se pregunta Morissette. "¡Que se vayan al diablo! Nadie estaba escuchando, ni su bienestar estaba bajo amenazas ni el bienestar de su familia estaba amenazado". Jagged se estrenó este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

