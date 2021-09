Foto NA.

El golpe electoral que recibió el Gobierno en las primarias de todo el país se sintió en los ánimos de la Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández retomó la actividad con un acto oficial en el que no hizo referencia a las urnas.



La mañana después de los resultados electorales de las PASO varios dirigentes que conforman el espacio del Frente de Todos salieron a pedir “cambios urgentes” en el Gabinete. Frente a esto, en el entorno del presidente Alberto Fernández aseguran que no tienen pensado hacer cambios en el equipo, pero sí apelarán a modificar la estrategia dado que se trata de una derrota que “es de todos”.



De esta forma, el "albertismo" buscó repartir la responsabilidad en la derrota, aprovechando que ninguno de los referentes del Frente de Todos salió fortalecido del resultado electoral.



Cristina Kirchner y su gente más cercana aseguran que la derrota en las urnas se debe a la crisis económica y apuntan directo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero el Presidente no quiere por el momento que su ministro renuncie y ya mostró su respaldo a su gestión en un gesto durante el lunes en un acto.



Desde Infobae afirman que Alberto Fernández habría dicho en Casa Rosada: “Tocan a Martín (Guzmán), y me tocan a mí. Estoy conforme con su modelo económico y voy a hacer lo necesario para profundizarlo”.

La vicepresidente en simultáneo le pidió a los equipos técnicos de Kicillof que preparen un programa económico alternativo que se apoyaría en conocidos conceptos básicos: cepo cambiario, dólar atrasado, tarifas eléctricas congeladas, emisión infinita, larga negociación con el FMI, escasas exportaciones y mínimas importaciones.

Guzmán por su parte, comentó: “Estoy dedicado a mejorar la economía. Hemos hecho mucho frente a dos crisis distintas. Logramos que no colapsara el tejido social y el tejido económico. Es cierto que un sector del país no vio una mejora en los ingresos. Es un sector informal y cuesta mucho llegar. Pero trabajo para corregir esas falencias, y no me distraigo con las operaciones políticas”.

La vicepresidente se reunió ayer con Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro para intercambiar opiniones políticas, no se descarta que exija más que la renuncia forzada de Guzmán. Santiago Cafiero, Felipe Solá, Matías Kulfas, Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi son algunos de los apuntas.

