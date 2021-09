Una de las imágenes que posteó el cantante.

El cantante y compositor Leo García denuncio en su cuenta de Instagram que fue víctima de una salvaje agresión en General Rodríguez. El artista afirmó que la golpiza se debió a su condición de gay: "Le tiré onda a un chico y me golpearon".

"Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay y así respondieron", comentó.

"El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", expresó.

La unidad fiscal número 9 abrió una investigación de oficio al tomar conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física hacia el músico.





Personal policial acudió al domicilio del cantante y logró entrevistarlo por medio del portero eléctrico del edifico.





Sin embargo, García manifestó que hará la denuncia durante el día.

