"¡Hola! Agradezco sus mensajes. Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero", comunicó Viviana Canosa el domingo 12 por la noche, tras ausentarse a la cobertura especial de las PASO de América TV y A24, en la que estaba previsto que condujera El país elige junto a Alejandro Fantino. Y aunque debía guardar reposo en su hogar, el lunes decidió estar al frente de Viviana con vos para entrevistar a Javier Milei.

"No puedo dejar de ir. Es un día muy especial. El reposo será para el fin de semana", adelantó en su cuenta de Twitter. Visiblemente cansada y dolorida, la periodista dio detalles del ataque que sufrió al inicio de su programa. "Me voy a acomodar los pies", avisó y se quitó los zapatos para mostrar en cámara que tenía los empeines vendados. "Igual me puse las botas y voy a hacer el programa", remarcó.

Recién se fue el doc, me dueleeee todooo por el golpe!

Pero no puedo dejar de ir.

Es un día muy especial!

El reposo será para el finde. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 13, 2021

"Ayer venía muy entusiasmada, muy feliz. Me había probado la ropa el viernes cuando me fui de acá para hacer la edición de ayer a la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies", relató y le recordó a sus televidentes que anteriormente había sido operada de los pies, motivo por el que sintió mucho dolor. "¡Vi las estrellas! Me duele, absolutamente, todo el cuerpo. Así que no podía ayer venir, pero hoy no me la iba a perder", agregó.

Además, contó que en el afán de escapar del delincuente, perdió el equilibrio y se cayó en la calle, pero que afortunadamente pudo colocar su mano en su cabeza para no impactar contra el cordón. "Esto que me pasó lo conté tarde, a la noche, porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta. Estoy con calmantes, así que si ven que voy un poco lenta banquenmé", señaló.

Y reveló que muchas personas se acercaron al canal el día que se celebraron los comicios para saludarla. "Le quiero agradecer a la gente que ayer vino a buscarme, pensando que hacía el programa. A esa gente le quiero agradecer. A la gente que terminó de votar y, según me contaba Cari, nuestra productora y el equipo, vino a buscarme para saludarme. Y no no pude venir, así que gracias por tanto amor. Me duele todo, les digo. Siento músculos que no conocía de mi cuerpo. Pero está todo bien, está todo bien...", cerró.

Canosa ya había sido víctima de esta modalidad de robo anteriormente. En 2014, fue interceptada por motochorros cuando salía de su casa junto a Martina, su única hija, y le arrebataron la cartera. "Fue muy shockeante y tuvimos mucho miedo", reveló y destacó que ninguna de las dos resultó herida. Tres años más tarde, denunció en Twitter que se salvó de "un robo violento" en Palermo. "¡¡Motochorros!! Seguridad en las calles, por favor", reclamó y contó que fue testigo de como un grupo de adolescentes que se movilizaban en una moto le robaron a un señor que se encontraba cerca de ella.

