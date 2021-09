Coronavirus en Colegio Ort.

Es preocupante la situación epidemiológica que se vive en el Colegio ORT, y todo con motivo de la confirmación este martes de 18 nuevos casos positivos de coronavirus en la sección primaria de su sede Belgrano. De este modo, ya son 61 los alumnos contagiados, tres de los cuales fueron confirmados con la variante Delta del virus, según señaló la institución en un comunicado enviado a los padres.

"Volvemos a ponernos en contacto para informarles que se han detectado 18 nuevos casos positivos de Covid-19 en los últimos cuatro días en nuestra Escuela Primaria, sede Belgrano, sumando una totalidad de 61 alumnos y alumnas que se encuentran actualmente afectados y transitando el período de aislamiento", ha informado el colegio.

Debido a los contagios iniciales, las clases en el nivel primario están totalmente suspendidas desde el lunes y varias burbujas de alumnos y alumnas están aislados en sus casas. Entre tanto, por lo menos una docente de gimnasia que da clases en primaria y secundaria ha sido diagnosticada con el virus y otros alumnos de secundaria también tuvieron que ser aislados.

Vale destacar que el sábado, tres niños, dos de ellos de 7 años y uno de 9, fueron diagnosticados con la variante Delta, luego de que las muestras fueran analizadas en el laboratorio de Virología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, nodo central del Consorcio PAIS, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró el domingo que se está realizando "la investigación epidemiológica" para determinar fehacientemente la cantidad de casos totales de la variante Delta entre los contagiados de coronavirus en la escuela ORT.

"Hemos tenido en la comunidad educativa un número de personas que han tenido PCR positivos con la variante Delta. Los tres son chicos del primario y estamos haciendo toda la investigación epidemiológica y dialogando con las familias sobre los encuentros, las oportunidades, los mecanismos y cadenas de contagio", había dicho el funcionario porteño.

