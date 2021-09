L-Gante fue agredido cuando iba a visitar a su hija recién nacida al Hospital de Luján

En medio de un gran momento profesional, en el que sus canciones suenan tanto en la Argentina como en otros países, L-Gante se convirtió en papá por primera vez. Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, nació en la madrugada del lunes 13 en el Hospital Municipal de Luján. Y ese mismo día por la noche, el cantante fue agredido cuando fue a visitar a su pareja y a la nena.

"Fui a ver a mi hija al Hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera uno, dos 'logis' que estaban ahí les pintó los barra bravas, no sé qué onda. Altos personajes", relató indignado en sus historias de Instagram. "Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí, alta fantasma", agregó.

Y continuó: "No puede ser pa, gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios. No hay que hacer así de fantasma, las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber". Por último aclaró que iba a dejar poco tiempo los videos en su perfil y que cuando se le pasara la bronca, los borraría. Y así hizo para que nada opaque la llegada al mundo de su hija.

Elián Ángel Valenzuela -así es su verdadero nombre- hizo que sus seguidores fueran partícipes de los minutos premios al nacimiento de Jamaica y dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes. Por poco no nació a las 4:20, rey", anunció junto a un video en el que se lo veía con sus amigos y subió las primera imágenes de la beba.

