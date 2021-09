Imágenes sensibles. Incendio en obra en construcción. Foto: NA.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires combatían un incendio de grandes proporciones que se desató en una obra en construcción en el barrio porteño de Palermo.

El fuego se inició alrededor de las 12:30 horas de este martes en la obra ubicada en San Martín de Tours 2.869 entre la Avenida del Libertador y Castex, a la que llegaron las dotaciones de bomberos.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se produjo en una extensión de unos 15 metros por 5 por 6 de alto, sobre las oficinas de una obra en construcción.

Se informó además, que la obra en construcción mide alrededor de unos 50 por 40 metros, es a cielo abierto y que las llamas se expandían por un andamio de maderas y las oficinas.

NOTICIA EN DESARROLLO.

IImágenes sensibles. Siniestro en obra en construcción. Fotos: NA.

Imágenes sensibles. El incendio en Palermo. Video: Twitter.

