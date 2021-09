Camping El Durazno de Miramar

Con un tribunal ciudadano conformado por vecinos y vecinas, inició el debate oral, donde se presentan los alegatos de apertura y fundamentos de pruebas.

A posterior, se presentarán los alegatos de cierre y el veredicto, con el objetivo de juzgar a tres jóvenes acusados de haber abusado sexualmente de una chica de 14 años, una madrugada de Año Nuevo en un camping El Durazno de Miramar, durante el 2019.

El proceso se lleva a cabo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. La sede fue elegida con el objetivo de garantizar los cuidados sanitarios y el cumplimiento de los protocolos que establece la pandemia del Coronavirus.

El juicio abarcará cuatro jornadas, y se prevé que el viernes 17 se conozca el veredicto. Será presidido por el juez Fabián Riquert, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de la ciudad, e intervendrán los fiscales Ana María Cano y Guillermo Nicora.

A los tres jóvenes se los acusa de haber violado a la adolescente en una carpa del camping "El Durazno", en Miramar, la madrugada del primero de enero de 2019, durante los festejo de Año Nuevo.

Sin acceso a las audiencias para la prensa, el jurado resolverá si los imputados Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba son responsables del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas". Al momento, los tres jóvenes piden por su excarcelación y niegan que hubiera existido un abuso sexual. El delito que se les imputa comprende una pena de hasta 20 años de prisión.

Los abogados defensores serán Noelia Agüero, a cargo de la defensa de Pitman; Marcelo Jiménez de la de Villalba y Martín Bernat y Agustín Robbio en el caso de Jaime.

Por otro lado, el abogado Maximiliano Orsini, representante de la joven y su familia, pidió que no involucrar "cuestiones personales de la víctima que no tienen que ver con el hecho que se juzga". La fiscal, Florencia Salas, respaldó el pedido, y de acuerdo a la investigación que estuvo su cargo, los acusados abusaron sexualmente de la adolescente entre las 4:00 y las 6:00 de la madrugada del primero de enero de 2019, "aprovechándose de la edad" y de que "no podía consentir libremente el accionar".

La modalidad de juicio por jurados fue solicitada por las defensas de los tres acusados, mientras que el representante de la adolescente y su familia había rechazado el pedido y exigido a través de un planteo de inconstitucionalidad que el caso se resolviera en un juicio oral común.

Los imputados fueron detenidos tras una denuncia realizada por la menor junto a su familia en la Comisaría de la Mujer de Miramar. En principio, los jóvenes estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán y cuatro meses después, el 3 de mayo, obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Noticias relacionadas