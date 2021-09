Las graves consecuencias de la emisión monetaria para la Economía

El Central continúa con los giros al Tesoro para hacer frente al aumento del gasto y en la primera semana del mes ya transfirió unos $60.000 millones.

La dinámica de la emisión monetaria ha agregado presión sobre el mercado de divisas y ha impulsado la inflación. Asimismo, la política fiscal y monetaria proyecta un escenario muy complicado para lo que resta del año.

Los analistas insisten en que durante la primera mitad del año se dieron factores estacionales que se reflejaron en menores necesidades fiscales, pero aclaran que ello se modificó, por lo que es esperable más presión durante el segundo semestre.

En el mes de mayo, la emisión fue de $3.500 millones, en junio $70.000 millones y en julio de 100.000 millones. Pero en agosto ese valor se duplicó.

Your browser does not support the video element.

Los números de septiembre preocupan y las consecuencias de esa emisión hacen que nadie quiera quedarse con su billetes en los bolsillos.

Mirá el análisis de Sebastián Dumont y Andrés Klipphan en un informe especial de Canal 26:

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas