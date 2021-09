Múltiple choque.

Un bebé de cuatro meses murió y otras seis personas resultaron heridas esta madrugada al ocurrir un choque múltiple entre tres vehículos, que quedaron volcados sobre la calzada de la Autovía 2 y en la banquina a la altura del partido bonaerense de Chascomús, informaron fuentes policiales y viales.





El accidente ocurrió pasadas las 3.30 en el kilómetro 96 de la ruta 2, de la mano que va hacia la Costa Atlántica, entre Samborombón y Chascomús, donde colisionaron una camioneta, un Mini Bus que circulaba sin pasajeros y un camión.

Poco después, personal de la autovía, de la policía bonaerense y del Same provincia concurrieron al lugar y asistieron a los heridos, que fueron trasladados al hospital de Chascomús, donde se produjo el deceso del menor.





De acuerdo a personal de bomberos, el conductor del camión -que transportaba cervezas- tuvo que ser rescatado de entre los hierros, mientras que el resto de los heridos son el conductor y un acompañante de la Mini Bus, y un matrimonio y dos hijos que viajaban en la camioneta Dodge Journey.





Según explicaron las fuentes, el tránsito en la zona de encuentra cortado desde el momento del siniestro y se realiza desvío por contra carril desde el Km 96 al 97.





Personal de seguridad vial de la empresa Aubasa espera a los peritos para poder retirar los vehículos y liberar la ruta, agregaron las fuentes.

