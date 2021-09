Tinelli, NA.

Luego de un 2020 en el que no hizo televisión, este año Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de eltrece de lunes a viernes a las 21 para no tener que competir con los tanques de Telefe -al principio MasterChef Celebriy, luego La Voz Argentina y ahora, Bake Off-. Pero ante la falta de rating, las autoridades del canal decidieron probar otras estrategias. Primero, ShowMatch pasó a las 21:15, semanas más tarde a las 22, para darle lugar a Guido Kaczka con Los 8 escalones del millón y ante el estreno de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, pasará a las 23.

El conductor no solo no está conforme sino que no duda en exponer su malestar frente a cámara. En la gala del martes 14, abrió su programa haciéndo énfasis por estar en vivo con un aforo del 30% de público en la tribuna, pero a la hora de nombrar a las figuras que bailarían en la pista, aprovechó quejarse. "Hoy va a estar Cachete Sierra, nueva incorporación de la nueva tira de Adrián Suar que empieza el lunes... ¿a qué hora vamos nosotros? Nos caímos del horario", empezó con ironía.

En la presentación del jurado, tomó las diferencias entre Pampita, Guillermina Valdés, Ángel De Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín para reforzar su molestia. "No sé en qué horario pero vamos a terminar todos peleados. El lunes vamos a las 23 vamos, excelente", remarcó. Y cuando llegó el turno de que Sierra bailara junto a Fiorella Giménez, insistió: "Me enteré que va a la tira de Polka, espero que no abandone acá como todos. Me enteré que va a las 22, y a nosotros nos corrieron a las 23".

Hace tiempo que se rumorea que la relación entre el animador y Suar no está en su mejor momento, más allá que ambos encontraron la forma de volver al ruedo en medio de una fuerte crisis. A fines de 2020 el "Cabezón" decidió dejar los estudios de La Corte, ubicados en Chacarita, para alquilar los de Polka y mudar la mayoría de los proyectos de LaFlia a Don Torcuato. Y el acuerdo fue satisfactorio para los dos, ya que el productor pudo generar ingresos cuando su empresa estaba prácticamente parada.

Pero la competencia contra Telefe fue más dura de lo que esperaban y a pesar de los ajustes en el formato de ShowMatch y los movimientos de la grilla, el ciclo no repunta en las mediciones. . "Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", escribió el conductor minutos antes de salir al aire en julio, en una clara referencia al bajo piso que le dejaba Telenoche a las 21. Y aunque a las pocas semanas pasó a las 22 no le fue mejor y hasta llegó a registrar el rating más bajo de la historia.

Para colmo, La academia sufrió muchas bajas, entre ellas Ángela Leiva, quien priorizó su trabajo como actriz en La 1-5/18 y prefirió dejar el certamen de baile. Mientras que Mariana Genesio Peña se bajó por un proyecto del canal de las pelotas y Ulises Bueno, por proyectos musicales. Un dato no menor es que a partir del lunes 20, el ciclo competirá directamente con Bake Off, que todavía no ha alcanzado los altos niveles de audiencia de los realities anteriores pero que le saca 6 o 7 puntos de ventaja a Tinelli.

