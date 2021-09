Tripulación del Inspiration 4, Space X.

La empresa aeroespacial estadounidense Space X anunció que volarán más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional durante tres días, un viaje mucho más ambicioso que los realizados por los magnates Richard Branson y Jeff Bezos.

SpaceX realizará un vuelo al espacio con tripulación civil este miércoles en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, informó la empresa aeroespacial estadounidense del multimillonario Elon Musk.

La misión denominada "Inspiration4" le permitirá a la compañía ingresar en la carrera del turismo espacial, el vuelo se distingue de sus predecesores por tener un alcance mucho más ambicioso que los pocos minutos de ingravidez por los que pagaron los clientes de Virgin Galactic y Blue Origin, y se prevé que la cápsula Crew Dragon de SpaceX volará más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Tripulación del Inspiration 4, Space X

Esta misión fue financiada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de 38 años de edad de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payment, quien también es un piloto experimentado. Si bien se desconoce el precio que Isaacman pagó a SpaceX, se estima que está en el orden de decenas de millones de dólares.

"El riesgo no es cero", dijo Isaacman en un episodio de un documental de Netflix sobre la misión, y precisó "estás viajando en un cohete a 17.500 millas (28.000 kilómetros) por hora alrededor de la Tierra. En esa clase de entorno hay riesgos".

Jared Isaacman será el comandante de la misión. La tripulación se completa con Hayley Arceneaux, Chris Sembroski y Sian Proctor. SpaceX ya ha llevado a no menos de diez astronautas a la ISS en nombre de la NASA, pero esta será la primera vez en la que viajarán astronautas no profesionales.

Los asientos de la Inspiration 4 de Space X.

El despegue está programado para el miércoles a partir de las 9 PM hora de Argentina desde la plataforma de lanzamiento 39A del Kennedy Center de la NASA en Florida, de donde despegaron las misiones Apolo a la Luna.

You're invited to join our #Inspiration4 crew’s journey, starting September 6th.



Watch Countdown: Inspiration4 Mission to Space, only on @Netflix.@rookisaacman @DrSianProctor @ArceneauxHayley @ChrisSembroski pic.twitter.com/Gjgk6oI6Nr