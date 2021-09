Captura video.

Al menos cinco niños resultaron heridos esta mañana cuando una combi escolar en la que viajaban volcó tras ser chocada por una camioneta en el barrio porteño de Colegiales, informaron fuentes policiales.





El siniestro ocurrió pasadas las 7,45 en la esquina de Zapiola y Matienzo, donde una camioneta Jeep chocó contra una combi escolar Fiat Ducatto -transportaba a nueve alumnos-, que volcó sobre uno de sus laterales tras el golpe.

Your browser does not support the video element.



Como consecuencia del accidente, tres chicos fueron trasladados al hospital Fernández, y otros dos al hospital Pirovano, junto a la conductora de la camioneta, aunque se aclaró que todos están fuera de peligro.

Your browser does not support the video element.



Ahora, la intersección de ambas calles están cerradas al tránsito e intervino una unidad de bomberos, varias ambulancias del SAME mientras la policía aguarda a los peritos.

Noticias relacionadas