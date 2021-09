NA.

Un grupo de integrantes de la barra brava de Nueva Chicago realizó un velorio en la entidad de Mataderos e ingresó con un ataúd al lugar un día después de que se haya cometido un robo en el vestuario y el presidente del club dijo que "eso normal en todos los clubes".

El presidente de la entidad, Hugo Bellón, señaló acerca del velorio: "Eso es normal en todos los clubes y fue afuera del club. Hay gente que pide para tirar las cenizas en la cancha". "Se acercaron hasta la puerta del club con un féretro de una persona que había fallecido y que nada tiene que ver con lo del robo", manifestó.

Your browser does not support the video element.

Al ser consultado acerca del robo del pasado lunes, dijo en diálogo con TN: "Hicimos al denuncia, cada vez que hubo algún inconveniente se hizo la denuncia correspondiente. Hasta ahora nunca hubo detenidos porque en las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad la Policía no pudo identificarlos porque era de noche y estaban con barbijo".

"Somos una dirigencia nueva y ya hubo varios de estos hechos", reveló, mientras que en relación a una nota que habrían dejado en el vestuario el día del robo en reclamo a los jugadores por la mala campaña en la Primera Nacional y que estaría firmada por "la 32", dijo: "Es una parte que estaba antes en la hinchada. Si yo cometo un ilícito no voy a poner mi nombre". En tanto, expresó: "Lo del robo es un costo que debe afrontar el club en 500 mil pesos. Los que hicieron eso no son hinchas y si sabemos quienes son no van a entrar más".

Tras el robo ocurrido el lunes el club había señalado a través de mensajes en su cuenta de la red social Twitter: "En la madrugada de hoy, en un hecho lamentable, el vestuario local del estadio del Club Atlético Nueva Chicago fue violentado, donde varios jugadores del plantel se vieron afectados por el robo de sus pertenencias, entre ellas los botines".

"En el día de mañana se radicará la denuncia pertinente en sede policial. Como consecuencia de lo sucedido reforzaremos la seguridad del estadio para que este terrible hecho no vuelva a suceder. Repudiamos fervientemente este suceso. Este tipo de incidentes no hacen más que perjudicar el trabajo y esfuerzo que se viene realizando", finalizó.

Noticias relacionadas