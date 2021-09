Foto EFE.

Luego de 18 meses de inactividad a raíz de la pandemia de Covid-19, de a poco la actividad teatral de Broadway va volviendo a la normalidad. El martes 14 de septiembre la plaza teatral más importante de Estados Unidos abrió sus puertas con un aforo de 100% y grandes apuestas sobre las tablas como Wicked, Hamilton, El Rey León y Chicago.

"Volvimos con las salas llenas porque el negocio de Broadway no permite menos. La apertura de las obras es paulatina. Este mes va haber 15 obras en cartelera, el mes que viene se suman 12 y en diciembre, 4. Generalmente hay 40 obras al mismo tiempo y ahora están probando como es la respuesta del público y el tema de los contagios con la variante Delta", explicó en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) Valentina Berger, productora argentina radicada en Estados Unidos que allí lleva adelante el musical Company en Buenos Aires, Madres en el teatro Picadero. Y señaló que la reactivación del rubro se vivió como una fiesta, con mucha alegría.

Las condiciones para volver al teatro neoyorkino son claras: tanto los actores, como el resto de los trabajadores involucrados en cada obra, y el público que entre a las salas debe estar vacunado contra el Covid-19, para poder bajar los riesgos de contagios de Covid-19 y crear un ambiente seguro. Mientras que los menores de 12 años y quienes no se hayan inoculado por antecedentes de salud o creencias religiosas deberán presentar un PCR negativo. En principio, estas medidas se mantendrán vigentes durante un mes cuando se revisen los protocolos y se evalúe la mejor forma de continuar.

"Dado que la vacunación ha demostrado ser la forma más eficaz de mantenerse saludable y reducir la transmisión, me complace que los propietarios de los teatros hayan decidido implementar estas salvaguardias colectivas en todas nuestras casas de Broadway", declaró Charlotte St. Martin, presidente de la Liga de Broadway.

Hace meses que el país que dirige Joe Biden implementa distintas estrategias para reactivar el turismo, una de ellas es la vacunación libre y gratuita para cualquier persona, sea residente o no, que quiera inmunizarse contra el coronavirus. En el caso del teatro, desde el principio se supo que no sería viable que las obras se presentaran por un aforo menor al 100%, ya que se trata de una plaza muy competitiva y con gran convocatoria, en la que en condiciones normales, las obras que no superan el 70% de la venta de entradas son removidas de la cartelera.

