Martín Ezequiel Álvarez Giaccio

La madre del niño que fue asesinado en España por su padre, el argentino Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, quien apareció muerto en las últimas horas en las afueras de Barcelona, escribió una carta en la que anunció que emprenderá una lucha para frenar los casos de violencia de género.



"Cuando recupere las fuerzas me sumaré a vosotras para conseguir un mundo más justo en el que las mujeres y los niños también podamos vivir en paz y libertad", escribió la mujer en la carta que fue publicada por El Diario de España, unas horas antes del hallazgo del cuerpo de Álvarez Giaccio.



La mujer anunció que emprenderá una lucha para frenar los casos de violencia de género y violencia vicaria, que es aquella que ejercen los agresores en un contexto de violencia machista contra los hijos e hijas de las víctimas con el objetivo de multiplicar el daño y cuya expresión más extrema es el asesinato.



"Sé que son muchas las personas que habéis lanzado mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Os lo agradezco de corazón, especialmente a todas aquellas madres que han sufrido también el inmenso dolor de la violencia vicaria", agregó la mujer en la carta en la que se presentó como "la madre de Leo, el niño que fue asesinado por su padre en el Hotel Concòrdia de Barcelona la noche del 24 de agosto del 2021".



Además, la mujer expresó: "Desde ese día he sentido un dolor extremadamente profundo, más de lo que cualquier persona pueda llegar a imaginar, además del trauma que he sufrido".



Horas antes de que se conociera la muerte de Álvarez Giaccio, cuyo cuerpo fue encontrado por la Policía española en las afueras de Barcelona, la ex pareja del hombre había escrito: "No me rendiré hasta hacer justicia para mi hijo y para mí, aguantaré hasta el final. Confío plenamente en la justicia para conseguir encontrar al asesino de mi hijo allá donde se encuentre y poder seguir el proceso judicial y poder hacer mi duelo".



El cuerpo de Alvarez Giaccio, quien era buscado desde la noche del 24 de agosto, cuando se escapó de un hotel ubicado en la zona de Montjuic, en el que se encontró el cuerpo sin vida de su hijo de tres años, fue hallado por los Mossos d´Esquadra en una zona entre la localidad de El Prat de Llobregat y Barcelona.

