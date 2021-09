Rocío Marengo rompió en llanto y explotó contra Eduardo Fort: "Estoy harta"

Durante seis años, Rocío Marengo y Eduardo Fort, hermano de Ricardo y heredero de Felfort, mantuvieron su romance oculto. Más allá de la exposición de la rubia en los medios locales y chilenos, ambos se mantuvieron firmes en la decisión de no dar a conocer el amor que los unía. Sin embargo, con el paso del tiempo esta decisión le empezó a pesar a ella y hace dos años se animó a hablar por primera vez de su noviazgo.

Desde entonces, fueron pocos los detalles que dio de su vínculo, sobre todo para preservar a los hijos de él y el bienestar de la familia. Y aunque parecía que Rocío estaba de acuerdo con esta dinámica, en la gala de ShowMatch: La academia del martes 14 dejó en claro que está harta. "Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme", manifestó luego de que Marcelo Tinelli y el jurado del certamen señalara que estaba "rara".

Y continuó, furiosa: "Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir".

Cuando terminó el programa, Ángel De Brito dio detalles de lo que se vivió fuera de cámara. "Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido...", reveló el periodista y confirmó que el enojo de la mediática era real. Es más, su indignación no tardó en copar las redes sociales, donde muchos usuarios se solidarizaron con su declaración, sobre todo porque en las últimas semanas Marengo se encargó de defender a capa y espada a la familia Fort en medio de la polémica que se generó alrededor de El comandante, la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort y su carrera en los medios.

