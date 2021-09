Cinthia Fernández y Maite Peñoñori

Un duro cruce se produjo entre Cinthia Fernández y Maite Peñoñori cuando debatían la candidatura de la panelista en las recientes PASO 2021.

“Para mí el único cuestionamiento que yo veo en eso es que no es el lugar legislativo para hacer eso. Porque las leyes están, ¿qué vas a ir a hacer en el legislativo?”, consultó Maite a lo que Cinthia contestó: “Las leyes están pero no funcionan”.

“Está bien Cinthia, pero entonces es en la práctica, es el Poder Judicial el que funciona mal”, le refutó Maite. En ese momento Fernández apuntó contra Viale y su programa: “Es el mismo planteo que hacen en la mesa de Juanita, me parece un planteo básico, porque lo arreglas desde la modificación, desde los tiempos”, sostuvo Cinthia en Los Ángeles de la Mañana.

En ese momento Maite acorraló a la panelista: “¿Y qué modificaciones harías?”, a lo que Fernández contestó: “Pedir audiencias pedir informes”. Peñoñori que también es cronista del programa le afirmó sin filtro: “Eso ya está Cinthia lee la Ley por favor”.

A fondo y sin ponerle fin al debate Cinthia continuó: “No es un slogan, le estás poniendo un sentimiento que para mi es desestimar una causa”. Maite furiosa por el comentario de Fernández concluyó: “No estoy desestimando, como voy a estar desestimando. Pero no me cuentes a mi la realidad que fui voluntaria en hogar de niños un montón de años Cinthia”.

