Las autoridades locales situaron el sismo en una magnitud de 6, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo situó en una magnitud de 5,4 en una escala de 8 puntos.

El sismo se produjo en las primeras horas de la mañana, con el epicentro ubicado a unos 52 kilómetros al suroeste del distrito de Yongchuan en Chongqing, con una profundidad inicial de 10 kilómetros, según el USGS. Fotografías muestran edificios dañados con ventanas reventadas y el suelo exterior cubierto de escombros, incluidos árboles caídos y paredes derrumbadas.

Al menos 1.221 casas se vinieron abajo y más de 3.000 han resultado gravemente dañadas, según el tabloide estatal Global Times. "Me desperté con el temblor y vi que el candelabro de mi habitación se balanceaba dramáticamente y el escritorio temblaba", dijo un residente, de apellido Tang, al Global Times. "Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió un terremoto de esta magnitud".

Las autoridades chinas lanzaron esfuerzos de rescate por la mañana y el gobierno provincial activó una respuesta de nivel 2, la segunda más alta en el sistema de respuesta de emergencia chino ante terremotos, que es de cuatro niveles, según el medio estatal de noticias Xinhua.

La ciudad de Luzhou, hogar de unos 5 millones de residentes, se encontraba entre las zonas más afectadas. Se ha enviado a miles de soldados y trabajadores de emergencia para participar en los esfuerzos de rescate, junto con equipos, suministros médicos, vehículos quirúrgicos improvisados y maquinaria pesada. Se han instalado tiendas de campaña para los evacuados en un pueblo cercano.

Los expertos dicen que es poco probable que se produzca un sismo más grave, aunque puede haber réplicas, informó Xinhua. Sichuan se encuentra a lo largo de uno de varios cinturones sísmicos en China, lo que lo hace propenso a sismos. Un empleado local en Luzhou le dijo al Global Times que aunque los residentes están acostumbrados a los sismos, generalmente son de menor magnitud, y el del jueves fue significativamente más fuerte que el promedio.

Se han producido varios terremotos importantes a lo largo de un límite tectónico en particular, la falla Longmenshan, que atraviesa las montañas de Sichuan. Ahí es donde ocurrió el terremoto de Sichuan de 2008, también conocido como terremoto de Wenchuan.

Desde 2008, el país ha invertido mucho en preparación para desastres, modernizando edificios en áreas propensas a sismos e implementando simulacros regulares para trabajadores de emergencia y escolares. Beijing también ha destinado decenas de millones de dólares al desarrollo de satélites y ciencia sísmica.

