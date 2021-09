Puma suelto en Bariloche

Personal de Fauna y efectivos de la Policía de Río Negro buscan a un puma que recorrió el centro de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche y escapó hacia el Cerro Otto.

Tras dos denuncias recibidas en Protección Civil por la presencia del felino, el equipo de fauna trabaja en la búsqueda de rastros que puedan certificar la presencia del puma en el sector.

Video: Gentileza @juandenoya

El animal habría sido captado por distintas cámaras de seguridad en la zona de la calle San Martin durante la madrugada.

"Cada vez hay más desmonte y los animales se van acercando cada vez más a la ciudad, al perder su hábitat, es algo que vamos a ver cada vez más seguido en la medida que se siga desmontando y ocupando terrenos que antes eran salvajes" detallaron desde Fauna en diálogo con medios locales

En estos momentos los trabajos se centran hacia el oeste de la calle Suiza, hacia la ladera Este del Otto y descampados hacia calle Campichuelos, según indicaron medios de Bariloche.

