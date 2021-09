Elton John, músico, Agencia NA

La pandemia hizo que en septiembre de 2020, Elton John reprogramara su gira de despedida llamada Farewell Yellow Brick Road que iba a hacer durante este año para 2022, con el objetivo de "garantizar la salud y la seguridad de todos". Sin embargo, su salud le jugó una mala pasada y lo obligó a volver a posponer la serie de conciertos que había vendido en Europa para 2023.

La noticia la dio él mismo a través de un comunicado de prensa que difundió en las redes sociales. "Con gran tristeza me veo obligado a reprogramar las fechas de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023", manifestó el artista de 74 años. Y dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: "Al final de mis vacaciones de verano me caí torpemente sobre una superficie dura y desde entonces tengo un dolor y una molestia considerables en la cadera".

Y más allá de que está tratando su cuadro con un equipo de fisioterapeutas y especialistas, todavía no se siente fuerte como para subir a los escenarios. "El dolor ha seguido empeorando y genera cada vez más dificultades para moverse. Me han aconsejado que me opere lo antes posible para recuperar mi condición física y asegurarme de que no haya complicaciones a largo plazo. Llevaré a cabo un programa de fisioterapia intensiva que garantizará una recuperación completa y un retorno a la movilidad total sin dolor ", concluyó el ganador de cinco premios Grammy.

Sin embargo, el próximo 25 de septiembre se presentará en el marco del Global Citizen, un evento del que también formarán parte Camila Cabello, Jennifer López, Shawn Mendes, Cold Play y Billie Eilish, entre otros., "No quiero defraudar a una organización benéfica. Tener solo cinco canciones es una empresa física muy diferente a las exigencias de tocar durante casi tres horas todas las noches de gira y viajar durante la noche entre países" aclaró John, quien luego de este show se someterá a una cirugía para volver al ruedo lo antes posible.

También aseguró que entiende el descontento del público, que viene de vivir meses muy difíciles por la pandemia. "Siento completamente sus frustraciones después del año que hemos tenido. Te prometo esto: los programas volverán a la carretera el próximo año y me aseguraré de que valga la pena la espera", prometió.

