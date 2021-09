Alberto Fernández, NA

“He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, publicó este jueves en su cuenta de Twitter el presidente Alberto Fernández tras la crisis desatada por las masivas renuncias después del fracaso electoral del fin de semana.

Ahora y en diálogo con Página 12, el primer mandatario descalificó los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y cuestionó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

La idea del presidente tras el vaivén es hacer cambios en el Gabinete, conversados el martes mismo con Cristina, indica el medio: “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, indicó. “No entiendo para qué se apuraron”.

Más adelante confirmó lo que Cristina le hizo saber al ministro de Economía por celular. “Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”.

También hizo referencia a los mensaje que recibió: “Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara”, destacó.

“Algunos me plantean que lo raje a Wado, que es un buen ministro”. “¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?”, añadió.

En esa línea repitió: “Es incomprensible, ¿qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?” El sentido es el pressing, el gesto colectivo".

Este mediodía corrió una versión; Alberto Fernández le habría aceptado la renuncia al ministro Eduardo de Pedro, pero fue desmentida por la Secretaria legal y Técnica Legal y Técnica Vilma Ibarra: “Aun no he analizado ninguna renuncia”. Con información de Página 12.

