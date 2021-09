Santi Maratea

Otra campaña positiva para Santi Maratea. El influencer consiguió nuevamente una cifra millonaria para una buena causa, esta vez lo recaudado irá para la organización sin fines de lucro “Refugio de Eli” que rescata perros y gatos de la calle en Adrogué.

Desde hace unos meses Maratea, junto a sus seguidores, recauda dinero para distintas campañas solidarias. Esta vez se pudo juntar más de 10 millones de pesos para el refugio que sufrió un incendio. Con esta ayuda la idea principal es que se pueda construir una vivienda sustentable para Eli, señora que cuida de los perros.

Este jueves Maratea visitó a la dueña y a su familia para ver como trabajaban cuidando a los animales: “Eli da todo por los animales, los cría con mamadera, rescata gatos que están al borde de la muerte... No duerme para darles de comer a la madrugada. Lo deja todo”, expresó el influencer en las historias de su Instagram personal.

Apenas una semana después de empezar la recaudación en sus redes sociales, se llegó a la cifra necesaria para que Eli siga ayudando a los animales de la calle en su casa en Adrogué.

Esta causa es una de las tantas que lleva realizada con éxito el influencer. Desde hace unos meses Maratea está llevando la ayuda necesaria para campañas que necesitan de mucho dinero para solventarse y con mucho esfuerzo de él y de sus seguidores las causas llegan a buen puerto.

Una de ellas fue recaudar dinero para conseguirle a Emmita el medicamento más caro del mundo. Su causa también hizo que la ANMAT aprobara esa vacuna en el país y que sea más fácil aún el acceso a la misma.

El mismo día que anunció la campaña para el refugio, también comentó que apuntaba juntar 5 millones de pesos para una causa muy especial: ayudar a Fabián, un joven de 25 años que tiene una hija y necesita el dinero para terminar su casa. Lamentablemente dicha colecta no pudo seguir adelante porque la situación era más compleja de lo esperado.

Fabián no tiene un terreno y actualmente vive con los padres. Además, no puede tener cosas a su nombre porque tiene muchas deudas y comprar una casa no es tan fácil, porque llega la AFIP. Aun así, Maratea le dio el efectivo para que cancele una deuda importante.

