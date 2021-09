Diputados analizaron el proyecto de Ley de Hidrocarburos. Foto: captura Diputados TV.

Luego de que se anunciara el envío al Congreso Nacional del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, legisladores de distintas fuerzas políticas expresaron su postura al respecto.

Facundo Suárez Lastra, de la UCR, consideró que el proyecto contiene “principios de sana política energética que revisan una política energética muy equivocada".

Por su parte, Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos de Neuquén, dijo: “El proyecto intenta darle un impulso a este sector tan importante e impacta en la macroeconomía”.

El proyecto contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

