Foto NA.

Con mucha emoción, Alberto Cormillot anunció que se convirtió en papá a los 83 años. "Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡¡Estefi también!! ¡¡Somos mamá y papá!!", escribió el reconocido médico nutricionista en sus redes sociales. Mientras que su esposa, Estefanía Pasquini (34), publicó la primera foto de los piecitos del bebé: "Imposible dormir, si no puedo parar de mirarlo".

El bebé nació por cesárea y lleva el nombre de su abuelo paterno. "Se va a llamar como mi papá. Mi viejo era un fenómeno, pero también era un tipo muy ocupado. Fuimos muy amigos. Hoy le diría que lo extraño mucho, que me hubiera gustado tenerlo hoy. Él hubiese disfrutado verme en esta situación. Seguramente me hubiese dicho ‘¿te parece a los 80, Alberto?’. Lo que hubiese dicho cualquier persona sensata. Y sí, es una idea discutible", declaró el especialista semanas atrás.

Nació Emilio

A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. Estefi también!!!

Somos mamá y papá!!! — Alberto Cormillot (@DrCormi) September 17, 2021

La pareja se conoció en 2012, cuando ella entró a trabajar a su clínica de Cormillot. La relación era estrictamente profesional, pero a mediados de 2018 surgió el amor. Los 49 años de diferencia entre ellos jamás fue un impedimento para disfrutar de su relación y en diciembre de 2019 sellaron su amor con una emotiva ceremonia de la que participaron sus familiares y amigos más cercanos. "Nunca faltan las personas que dicen ‘ella lo quiere por plata’, ‘él es un viejo verde’. Ella no es de los medios, y por más que yo trabaje hace 50 años y tenga más experiencia, sabemos que hay cosas que nos hacen pelota”, manifestó Alberto en una entrevista.

Y agregó: “No permito el concepto del ‘viejísimo’. Pienso así desde antes de comenzar esta relación”. Además, en la mesa de Mirtha Legrand habló de la reacción de su familia ante su unión con Estefanía. "Mi nieta dijo: 'No me imagino al abuelo en otro tipo de relación'. Y mi hija al principio se resistía, pero terminó colaborando con los souvenirs", contó.

En marzo de 2021, poco antes de que se cumplieran los tres meses de gestación, Alberto confirmó que estaba esperando su primer hijo junto a Estefanía y fueron muy cuestionados por la edad del flamante padre. Sin embargo, no esquivaron la polémica y explicaron por qué decidieron agrandar la familia. En un móvil con Intrusos, Pasquini reveló que se sintió mal al pensar que su hijo no va a poder disfrutar de su padre por mucho tiempo y que es algo de lo que conversaron en pareja. "Yo también me sentí egoísta y lo tuve que laburar un montón. Lo pensamos y lo hablamos un montón. Sé que voy a tener un hijo y el día de mañana él no va a estar. Pero cuando eso pase voy a tener a mis amigos, a los abuelos del chico, a los tíos del chico, a sus hermanos... va a tener un montón de vínculos", detalló.

Y se emocionó al hablar de su deseo de formar una familia: "Cuando una persona se enamora... yo quiero que me quede algo de él. Para mí saber que está sembrándose esto que hoy es un feto y el día de mañana va a ser un bebé me llena de alegría". Mientras que Alberto se mostró muy entusiasmado por encarar nuevamente la paternidad. Puedo imaginarme hasta sacarlo de la cuna y llevarlo encima. No hemos tenido ninguna conversación acerca de su posible educación, pero a los dos, tres o cuatro años jugaré con él, pero ni sé cuáles son los juguetes actuales", empezó en diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño y se mantuvo firme en seguir enfocado en su trabajo la mayor parte de su día: "Voy a ponerle polenta, como a todo, pero no se si voy a poder cambiar mucho mi tiempo. Llevarlo al colegio no creo que pueda, porque a la mañana estoy en la radio... Quiero vivir 105 años para verlo recibido".

Noticias relacionadas